Trapani Shark, consiglio federale Fip revoca affiliazionebasket
Il consiglio federale della Fip ha revocato l'affiliazione alla Trapani Shark per "non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione Vertenze Arbitrali". Completato l'iter per il trasferimento a Roma dei titoli di Brescia e Cremona
Il Consiglio Federale della Fip ha revocato l'affiliazione alla Trapani Shark, come previsto dal Regolamento Organico FIP, per "non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione Vertenze Arbitrali". È questo l'esito del Consiglio Federale della Fip, presieduto da Giovanni Petrucci, che si è tenuto presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma. Nell'ambito delle ammissioni al campionato di Serie A 2026-2027, tutte le società aventi diritto a partecipare al campionato sono state ammesse alla massima competizione per l’anno sportivo 2026/2027, dopo i controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla LBA. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l’iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket.
Italia-Serbia il 31 agosto a Pesaro
Tra i principali argomenti trattati, anche la Nazionale maschile. Sarà la Vitrifrigo Arena di Pesaro ad ospitare lunedì 31 agosto Italia-Serbia, seconda gara della prima “finestra” della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2027. Il 28 agosto gli Azzurri giocheranno in trasferta contro la Bosnia Erzegovina. Il Consiglio Federale si è complimentato con coach Marco Ramondino e lo staff tecnico della Nazionale Senior per aver vinto le due cruciali gare dell’ultima “finestra” della prima fase in Islanda e a Bologna contro la Lituania. Luigi Datome, già Capodelegazione della Nazionale Senior Maschile, è stato confermato Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili fino al 30/09/2028.