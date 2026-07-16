Il Consiglio Federale della Fip ha revocato l'affiliazione alla Trapani Shark, come previsto dal Regolamento Organico FIP, per "non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione Vertenze Arbitrali". È questo l'esito del Consiglio Federale della Fip, presieduto da Giovanni Petrucci, che si è tenuto presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma. Nell'ambito delle ammissioni al campionato di Serie A 2026-2027, tutte le società aventi diritto a partecipare al campionato sono state ammesse alla massima competizione per l’anno sportivo 2026/2027, dopo i controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla LBA. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l’iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket.