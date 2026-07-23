SPQR Roma: anche Rick Fois tra i papabili coach

Oltre a Dwane Casey, c’è Riccardo Fois tra i candidati per la panchina della SPQR Roma. Secondo il sito Eurohoops l’allenatore italiano, campione NBA coi New York Knicks da assistente di Mike Brown, è tra i nomi valutati dal club di Donn Nelson e di Luka Doncic. Nella lista anche Terry Stotts, ex vice di Steve Kerr a Golden State e con una breve esperienza da giocatore a Cantù

Sono giorni caldi sul fronte della scelta dell’allenatore per la SPQR Roma, il neonato club che fra i proprietari vanta Luka Doncic e Donn Nelson. Nelle scorse settimane si è parlato di Igor Milicic e di Ioannis Sfairopoulos mentre l’ultima candidatura è stata quella di Dwane Casey, rilanciata dall’insider Marc Stein e legato da un rapporto di lunga data con Nelson, dai tempi in cui faceva l’assistente ai Dallas Mavericks e vinse il titolo nel 2011.

Nelle ultime ore invece il sito Eurohoops ha messo sul tavolo altri due nomi per la panchina della SPQR Roma ovvero quelli di Riccardo Fois e di Terry Stotts. Fois, classe 1987 di origini sarde, ha vinto il titolo NBA coi New York Knicks da assistente di Mike Brown, che già lo aveva voluto ai tempi di Sacramento. È anche una parte importante dello staff della Nazionale italiana ed è apprezzato per la sua conoscenza delle analytics, per le capacità nello sviluppo individuale dei giocatori e per essere a tutti gli effetti un ponte fra il basket europeo e quello americano. Non ha esperienza da head coach ma il suo curriculum è di quelli molto importanti, anche per il passato in NCAA.

Invece Stotts, al pari di Casey, è un allenatore di lunga esperienza in NBA, è stato per 13 anni capo allenatore fra Atlanta, Milwaukee e soprattutto Portland (2012-2021), è libero dopo la fine del rapporto coi Golden State Warriors dove era vice di Steve Kerr, e da giocatore negli anni ’80 è stato in Europa tra Francia, Spagna e anche Italia, con 8 partite a Cantù nel 1980.