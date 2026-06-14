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New York, Fois porta l’Italia sul tetto del mondo: è il terzo azzurro campione NBA

NBA

Nel trionfo dei Knicks, che hanno conquistato il titolo dopo 53 anni d’attesa dall’ultimo, c’è anche un po’ di azzurro. Accanto a Mike Brown nel ruolo di assistente, infatti, anche Riccardo Fois, già nello staff di Phoenix e Sacramento in passato e tutt’ora in quello di Italbasket, è diventato il terzo italiano a conquistare la vetta della NBA dopo Marco Belinelli nel 2014 e Sergio Scariolo nel 2019

I KNICKS VINCONO IL TITOLO DOPO 53 ANNI: IL RACCONTO DI GARA-5

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Se per New York, che attendeva questo momento dal 1973, la vittoria del titolo da parte di Knicks è stata quasi una liberazione, anche Riccardo Fois può ben dire lo stesso. Per il coach nativo di Olbiadalla scorsa estate nello staff di Mike Brown, la vittoria alle Finals contro San Antonio ha infatti un doppio valore, storico e personale. Storico perché con il trionfo suggellato dalla vittoria in gara-5 in casa degli Spurs Fois diventa il terzo italiano a vincere il titolo NBA dopo Marco Belinelli, che ci era riuscito nel 2014 da giocatore proprio con San Antonio, e Sergio Scariolo, anche lui vittorioso nel ruolo di assistente a Toronto nel 2019. Personale perché Fois era reduce dalle delusioni patite sulla panchina di Gonzaga in NCAA, con la finale persa nel 2017, e quindi con Phoenix, dove sempre nel ruolo diassistente aveva contribuito alla cavalcata dei Suns, fermatasi però alle Finals, perse contro Milwaukee nel 2021. Per Fois, che da quasi dieci anni è anche nello staff della nazionale, si tratta quindi di un riscatto e allo stesso tempo della consacrazione dopo ormai quasi quindici anni di carriera oltreoceano tra college e NBA.

Approfondimento

New York celebra il titolo NBA: le news in diretta

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