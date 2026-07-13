Rinforzo in panchina per i Golden State Warriors che ingaggiano Fran Vogel, in passato head coach di Indiana, di Phoenix e campione NBA coi Lakers nel 2020 con LeBron James e Anthony Davis. Sarà il primo assistente di Steve Kerr e avrà principalmente compiti difensivi

Sempre in attesa di capire cosa deciderà LeBron James, i Golden State Warriors si muovono e ingaggiano Fran Vogel, un rinforzo per la panchina di Steve Kerr che negli ultimi mesi ha perso Chris DeMarco (andato alle Liberty in WNBA), Jerry Stackhouse e Terry Stotts. Secondo varie fonti il 53enne Vogel sarà associated head coach, ovvero il principale assistente di Kerr.

Reduce da due stagioni nello staff di Jason Kidd ai Dallas Mavericks, Vogel avrà soprattutto il compito di gestire la parte difensiva del gioco di Golden State, andando a sostituire sostanzialmente DeMarco e Stackhouse che se ne occupavano fino allo scorso anno.

Si tratta di un innesto di altro profilo visto che Vogel è stato capo allenatore per 4 franchigie tra il 2011 e il 2024, dopo altri 10 anni da assistente partendo dal 2001. Ha portato due volte gli Indiana Pacers alla finale della Eastern Conference (2013 e 2014), ha allenato gli Orlando Magic, in ultimo ha diretto i Phoenix Suns nel 2023-24 ad una stagione da 49-33 prima di uscire al primo turno contro Minnesota, soprattutto ha firmato l’ultimo titolo dei Los Angeles Lakers, nel 2020 nella bolla di Orlando, con LeBron James e Anthony Davis. Chissà che possa ritrovare uno dei due o addirittura entrambi sulla Baia di San Francisco…