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Maxima Roma-Napoli di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now: orari

Serie A

Debutto assoluto per la Maxima Roma, che comincia la sua nuova avventura al PalaEur ospitando l’ambiziosa Napoli di coach Jasmin Repesa nella prima giornata di campionato. Subito un test importante per la squadra di coach Cotelli, che vuole cominciare al meglio in vista anche del debutto in Eurocup. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

Dopo quasi sei anni di assenza, il basket di Serie A torna al PalaEur di Roma per il debutto ufficiale della Maxima Roma, il nuovo club della capitale - insieme alla BC Roma, sconfitta ieri a Treviso - che disputerà la prima partita ufficiale della propria storia. Un esordio che avverrà contro una squadra ambiziosa come la Napoli di Jasmin Repesa, rinforzata sul mercato estivo con l’arrivo del capocannoniere della passata stagione Jahmi'us Ramsey e un roster che vuole farsi notare tanto in Italia quanto in Europa, dove — così come la Maxima — giocherà in EuroCup, da seguire sui canali di Sky Sport. In attesa del debutto europeo, però, è tempo di campionato, dove c’è grande interesse per questa sfida che mette di fronte due delle candidate a entrare tra le prime otto della LBA e giocarsi l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

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