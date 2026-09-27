I campioni d’Italia dell’Olimpia Milano cominciano la difesa del titolo ospitando Trieste nella prima giornata di campionato. Nel prepartita verrà consegnato all’Olimpia lo stendardo per lo Scudetto conquistato nella passata stagione. La sfida in diretta alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo

Dopo il trionfo in Supercoppa e il ko all’esordio in Eurolega sul campo del Partizan, l’Olimpia Milano di coach Peppe Poeta comincia il suo campionato davanti al proprio pubblico. La sfida alla Pallacanestro Trieste apre il programma domenicale del primo turno di LBA, preceduto dalla consegna durante il prepartita dello stendardo di Campioni d’Italia della passata stagione. Dopodiché sarà tempo di palla a due tra la squadra che ha conquistato tutti i trofei italiani nella passata stagione e una come Trieste che combatterà per la salvezza, avendo completato il roster di coach Taccetti solo negli ultimi giorni. Milano invece, priva di Garrison Mathews ancora out per un problema muscolare, deve gestire le energie, visto che in settimana la attende un doppio turno di Eurolega con il derby italiano contro la Virtus Bologna e successivamente la trasferta in casa del Baskonia di Paolo Galbiati. Prima, però, il campionato: palla a due alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo.