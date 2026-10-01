l'intervista
Genitori e figli, come evitare di trasformare il viaggio post-partita in una gogna emotiva
Con l'aiuto della psicologa dello sport Isabella Gasperini facciamo chiarezza su uno dei momenti chiave del 'match day' di un bambino: il viaggio di ritorno post partita
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