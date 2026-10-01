Falcinelli: "Cittadella, le imprese si fanno così"

Nel Cittadella che le ha vinte finora tutte, c'è anche l'esperienza di Diego Falcinelli, che sa molto bene cosa voglia dire fare un'impresa: “Ne ho già vissuta una con il Crotone”, racconta, “qui possiamo replicarla. Ho ancora un sogno prima di smettere di giocare”
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