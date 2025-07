Gioca con il numero 0 e non per caso. Zero come le borse di studio che gli hanno dato le università americane. Zero come le squadre che lo hanno scelto al Draft NBA, dove non è mai stato considerato. È ripartito dalla Lettonia, è passato per la Germania e ora è diventato grande a Parigi, dove ha vinto da protagonista assoluto il primo scudetto nella storia della società francese. Ma non finisce qui: TJ Shorts è già pronto per nuove sfide