Lo Sporting ha vinto la Taça de Portugal, la coppa nazionale, battendo in finale il Porto. La squadra della capitale ha potuto alzare il trofeo soltanto dopo 120 minuti di gioco e i calci di rigore, che hanno incoronato i biancoverdi. I tempi regolamentari si erano conclusi col punteggio di 1-1 in virtù delle reti, siglate entrambe nel primo tempo, prima da Soares per il Porto (40’) con un colpo di testa su azione da palla inattiva e poi dal preciso diagonale dal limite dell’area di Bruno Fernandes (45’), che si conferma il centrocampista più prolifico d’Europa e che al termine della stagione passerà al Manchester City. La squadra di Conceiçao sfiora più volte il punto della vittoria, con Soares e Brahimi che colpiscono un legno a testa. Ai supplementari, lo Sporting si era portato in vantaggio grazie al gol di Bas Dost, che peraltro era subentrato al 75’ rilevando Diaby. Il centravanti olandese si è fatto trovare prontissimo al 101’ a deviare in rete il cross dalla sinistra deviato sul secondo palo dalla difesa del Porto. Il pareggio è quindi arrivato nel recupero del secondo tempo supplementare, con Felipe che di testa ha approfittato dell’ottima sponda di Lopez sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. Dal dischetto però i biancoverdi sono più freddi e Luiz Phellype segna la trasformazione che assegna la vittoria della coppa allo Sporting.

La dedica a Casillas

Momento di grande commozione, alla rete di Soares che ha aperto le marcature dell’incontro. L’attaccante infatti si è fatto dare una maglia di Iker Casillas dalla panchina e l’ha mostrata, dedicando il gol al compagno che lo scorso 1° maggio è stato ricoverato d’urgenza per un infarto. Il portiere, presente in tribuna, è scoppiato in lacrime quando ha ammirato il gesto di Soares. Non è ancora chiaro, tuttavia, se lo spagnolo potrà tornare a giocare o dovrà ritirarsi all’età di 38 anni dopo aver vinto tutto con le maglie di Real Madrid, Porto e della nazionale spagnola di cui è stato anche capitano.