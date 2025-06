Il mercato del Milan, dopo l'annuncio di Tare come nuovo Ds e del ritorno di Allegri in panchina, è già molto attivo. L'intenzione è quella di acquistare un'altra punta da affiancare a Gimenez e si è fatto il nome di Retegui, ma ci sono tanti ruoli da ritoccare e su cui ha dato la priorità, come si è visto con l'accelerata per Modric. Molto dipenderà anche dalle uscite: Reijnders domenica dovrebbe svolgere le visite mediche con il Manchester City - operazione chiusa sulla base di 55 milioni di euro più 15 di bonus -, mentre Theo Hernandez non ha ancora deciso se accettare la proposta dell'Al-Hilal (che intanto ha trovato l'accordo personale con Osimhen). I rossoneri interverranno, quindi, per prendere due esterni e forse anche il portiere, qualora andasse via Maignan (che piace al Chelsea), anche se Allegri spinge per la sua permanenza. A centrocampo ne arriverà almeno un altro: oltre ai nomi di Ricci e Rovella, al club piace molto anche Xhaka, classe 1992 del Bayer Leverkusen.