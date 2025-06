Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa. Gli azzurri considerano Beukema il giocatore ideale ma piace anche Scalvini mentre si allontana Gatti. Per l'attacco, resta vivo l'interesse per Antonio Nusa

Napoli molto attivo in queste prime giornate del mercato estivo. La squadra di Conte, infatti, oltre a trattare con l'Al-Hilal per la cessione di Osimhen sta anche cercando un difensore centrale. Il Napoli considera Sam Beukema il profilo ideale e ha avuto un primo contatto ufficiale con il Bologna. Gli azzurri spingono ma è difficile che si possa fare una doppia operazione con Dan Ndoye. I rossoblù non vogliono cedere tutti i loro giocatori migliori e al tempo stesso il Napoli ha varie piste per l'attacco. L'altro nome su cui gli azzurri stanno lavorando è quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, che però ha un costo elevato. Si allontana, invece, Federico Gatti visto che la Juventus non sembra intenzionata a vendere per il momento.