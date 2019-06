Una forte amicizia che nasce sul finire degli anni 40, poi coltivata nel corso degli anni grazie a un bellissimo gemellaggio tra le due tifoserie e, infine, l’omaggio che sancisce questo solido legame. Il rapporto tra il River Plate e il Torino, sviluppatosi a poche settimane dalla tragedia di Superga, si inaugurò quando i Millonarios – toccati nel profondo dalla vicenda – decisero di sbarcare in Italia per partecipare a un’amichevole contro il Torino-Simbolo (formazione composta da grandi calciatori delle altre squadre di Serie A) e commemorare la scomparsa dei 31 uomini coinvolti nell’incidente aereo. Da quell’episodio sono passati 70 anni e, adesso, il club argentino ha deciso di fornire un’altra prova di riconoscenza e rispetto verso quei campioni e la società piemontese. La prossima seconda maglia della squadra, campione in carica della Copa Libertadores, sarà infatti di colore granata e sui social il River ha già messo in mostra il nuovo modello, da presentare al pubblico nelle prossime ore. Gli argentini, sul proprio account Twitter, hanno condiviso un video che mostra alcuni dettagli della nuova divisa, tra cui compare il logo del Toro all’interno dei numeri, accompagnato da una didascalia semplice ma significativa: «Eterna Amistad», ovvero ‘amicizia eterna’. Nella stagione 2016-17, invece, era stato il club di Cairo ad optare per una seconda divisa in onore del River, con il design ispirato proprio alla maglia indossata dai Millonarios. Tanti giocatori di Marcelo Gallardo hanno già sfilato con la nuova maglia, da oggi ancor più pesante per il valore della storia che rappresenta: un lungo filo da Buenos Aires a Torino, caratterizzato da tradizione, rispetto e successo.