Si dice spesso che gli sportivi sognano di diventare artisti rap, e gli artisti rap vorrebbero esattamente il contrario. Alcuni, però, hanno l'ambizioni e a volte anche il talento per poter fare entrambe le cose. È sicuramente quello che pensa Memphis Depay, che ha pubblicato il video del suo nuovo singolo "Fall Back". Ma se due anni fa era stato Quincy Promes a rappare con lui, questa volta la sua "spalla" calcistica è nientemento che Justin Kluivert. Il giocatore della Roma si è calato nella parte del supporting cast del giocatore-rapper, che in alcune scene ha anche sfoggiato un jet rosso fiammante appartenuto in passato a Lewis Hamilton. Un jet che aveva anche fatto scattare un allarme di mercato qualche settimana fa, quando la stella del Lione aveva condiviso una storia scrivendo "Grazie Lione", quasi facendo intendere un suo imminente addio. E il colore del jet aveva fatto immediatamente pensare al Liverpool, uno dei club ai quali è stato accostato in queste sessioni di mercato. Nel caso, però, bisognerà fare in fretta, visto che il termine del mercato in Inghilterra è fissato all'8 agosto: nel frattempo, però, Depay va avanti a colpi di rap.