Selfie romantico in bici, immersi nella campagna tra i campi di grano dopo la mietitura. Una cornice speciale per una coppia che ha appena festeggiato i vent’anni di matrimonio: parliamo di Victoria e David Beckham, ex fuoriclasse che non ha certo bisogno di presentazioni. Simbolo del Manchester United nonché icona glam, lui che si è ritirato nel 2013 ma senza abbandonare il calcio, l’attuale presidente dell’Inter Miami ha scelto l’Italia per le sue vacanze estive. Famiglia al gran completo quella che ha optato per la Puglia, d’altronde una delle coppie più celebrate nello star system ha viaggiato per il nostro paese insieme ai figli Brooklyn e Romeo, Harper e Cruz.

Il clan Beckham, in particolare, si è trasferito a Borgo Egnazia ovvero una magica destinazione a Savelletri di Fasano nel brindisino: qui è stata avvistata la coppia vip grazie all’assist di Victoria, che attraverso Instagram ha condiviso l’immagine dei due in bicicletta dal testo inequivocabile: "Felice estate, baci dalla Puglia". E curiosando tra le stories della Posh Spice, non è un mancato un tuffo in mare oltre alle bellezze della loro vacanza italiana. Persino David, ospite del ristorante stellato "Due Camini", ha postato ogni portata pubblicando pure il video di una "scarpetta" nel piatto. Evidentemente l’Italia gli è rimasta nel cuore, lui che in due occasioni aveva vestito la maglia del Milan.