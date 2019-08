All’anagrafe Earvin Johnson Jr, per tutti Magic dopo una vita da campione assoluto in NBA. Leggenda del basket a stelle a strisce scrivendo la storia dei Los Angeles Lakers, l’ex cestista classe 1959 ha rinnovato il suo amore per l’Italia decidendo di trascorrere le vacanze nel nostro Paese: un relax per il quale non sta badando a spese. In compagnia di altri amici famosi (tra i quali il rapper e attore LL Cool J insieme alla moglie), Magic si sta spostando tra la Costiera Amalfitana e la Sardegna a bordo di uno yacht extra-lusso da 85 metri: costo dell’affitto pari a 945mila dollari a settimana (845mila euro).

Lo riporta TMZ che cita come l’Aquila, nome della super imbarcazione con 28 persone di equipaggio, è praticamente una reggia sull’acqua: trovano spazio palestra e cinema, vasca idromassaggio e sale massaggi oltre ad una discoteca e alla suite per 12 ospiti. Festeggiato in anticipo il suo 60° compleanno (il prossimo 14 agosto la data ufficiale) a Capri, isola particolarmente amata da Magic, la comitiva è ripartita per la Sardegna come immortalato attraverso le foto su Instagram della leggenda NBA. Raggiunta Porto Cervo incontrando pure Naomi Campbell nello yacht accanto al suo, il simbolo dei Lakers ha incontrato tantissimi fan prestandosi a selfie e autografi. Un altro "prezzo" da pagare per la sua popolarità durante le splendide vacanze italiane.