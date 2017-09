Cavani-Neymar, resa dei conti nello spogliatoio

Al fischio finale Cavani non si ferma con la squadra, come di consueto, a salutare i tifosi e, scuro in volto, va direttamente in spogliatoio. Poco più tardi arriva anche Neymar e qui l'uruguaiano gli dice chiaramente di non aver gradito il suo atteggiamento in campo. Il brasiliano alza il tono della voce, gli animi si scaldano, intervengono gli altri brasiliani della squadra, soprattutto Thiago Silva e Marquinhos e separano i due che quasi vengono alle mani. Dopo la doccia Cavani lascia frettolosamente lo stadio, mentre Neymar passa in mix-zone molto cupo in volto. A gettare acqua sul fuioco ci pensa l'allenatore Emery: "I rigori sanno calciarli entrambi e se non c'è accordo tra di loro, li alternerò io, questi episodi non possono condizionare il nostro lavoro".