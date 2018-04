L’occasione non poteva che essere la migliore: l’Old Firm contro i Rangers, teatro del settimo titolo di Scozia consecutivo, grazie a un 5-0 nettissimo che ha consegnato ai Celtic il campionato nazionale numero 49. Non che ci fossero molto dubbi sul trofeo a fine stagione, visto il dominio incontrastato da molti anni, e con appena due sconfitte in tutta l’annata. La partita decisiva per l’ex Liverpool Brendan Rodgers è stata griffata dalla doppietta in apertura di Odsonne Edouard, con Forrest - capocannoniere della squadra a quota 17 centri - che ha chiuso già un primo tempo senza storia sul 3-0. Nella ripresa (e nei primi dieci minuti) altri gol per Rogic e McGregor, nel trionfo contro i rivali di sempre. Insomma, chiudere il discorso titolo col match point in casa non era riuscito al City contro lo United in Inghilterra, e nemmeno alla Juve contro il Napoli allo Stadium. Per il Celtic è così doppio godimento, e il prossimo anno potrebbe essere quello della storia.