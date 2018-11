La stagione dei Los Angeles Galaxy si è conclusa con un settimo posto nella regular season e la mancata qualificazione ai playoff. Troppo poco per sfamare la fame di vittorie di Zlatan Ibrahimovic. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno in Europa (voci su Milan e Manchester United si rincorrono da questa estate...), ma lo svedese - che ha ancora un anno di contratto con il club californiano - ha smentito tutto: “Tornerò sicuramente ai Galaxy – ha spiegato Ibra -. Però voglio precisare che non sono qui in vacanza: il mio desiderio è vincere trofei. Io sono il migliore, vorrei che anche la mia squadra fosse all’altezza di lottare per il campionato”.

Ibra e l’esperienza a Los Angeles

“Sono qui da sette mesi, molte cose sono ancora nuove. Il club conosce i miei desideri – prosegue Ibrahimovic -. Il rapporto è molto positivo: mi sono stati vicino, hanno aiutato la mia famiglia e sto bene con tutti. Non sono preoccupato. Il nuovo contratto? È un work in porogress, arriverà il prima possibile. Dipende da quanto riusciranno a ottenere con un grosso prestito dalla banca…”. L’ex gocatore di Juve, inter e Milan conclude con una risata. Ibra è contento a Los Angeles. Il ritorno in una big europea non è contemplato. Almeno per ora.