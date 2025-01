Due anni dalla morte di Gianluca Vialli . Sono tanti i post, i messaggi, e gli omaggi da parte dei vecchi club e dai vecchi compagni e amici. La Sampdoria , attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare Vialli con delle immagini del " Molo dell'Amicizia ", dedicato proprio a Gianluca e a Roberto Mancini . E proprio sul Molo domani alle 11, dopo la messa nella parrocchia di San Siro a Nervi, i tifosi si ritroveranno per ricordare, e anche celebrare, la memoria di Vialli.

Anche Cremona rende omaggio a Gianluca Vialli. Nella sua città aveva iniziato tirando i primi calci a un pallone nel campetto dell'oratorio della Parrocchia di Cristo Re; e proprio qui è stato esposto uno striscione con la scritta "Orgoglio di Cristo Re" . Un gesto simbolico, pieno di affetto e di ricordi, da parte dell'intera comunità che alle 18.30 si riunirà per una messa in sua memoria . Un omaggio anche da parte della Cremonese , squadra con cui esordì da professionista, sempre attraverso il proprio profilo Instagram.

Il ricordo della Juventus: "Le Leggende sono immortali"

Nel 1992 il passaggio di Vialli alla Juventus, celebrando qui la vittoria della Coppa UEFA nel 1993, il double Campionato-Coppa Italia del 1995 e, infine, il trionfo in Champions League nel 1996, anno in cui poi ha lasciato il club da capitano. E proprio la Juve ha voluto ricordarlo sui propri social con diversi post: "Luca Vialli sempre con noi", "I campioni vengono ricordati. Le leggende sono immortali. La luce di Gianluca Vialli ci guiderà per sempre".