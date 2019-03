Cala il sipario sulla permanenza in panchina a Gelsenkirchen di Domenico Tedesco, esonerato dallo Schalke 04. Il tecnico classe 1985, nato a Rossano in provincia di Cosenza ma cresciuto in Germania, paga i deludenti risultati in stagione fino al 7-0 incassato in Champions League contro il Manchester City. Proprio l’umiliante passivo incassato all’Etihad nel ritorno degli ottavi, crollo accompagnato da una classifica pericolante in Bundesliga (quintultimo posto a +4 sullo Stoccarda a rischio retrocessione), costano l’addio di Tedesco allontanato dal club tedesco. Termina qui una parabola iniziata nel giugno 2017, quando Domenico divenne l’allenatore più giovane nella storia della società: dopo il 2° posto alle spalle del Bayern nell’ultimo campionato, la sua squadra aveva superato il girone di Champions dietro al Porto prima di uscire per mano proprio del City. Ecco il comunicato ufficiale dello Schalke: "Domenico Tedesco e vice allenatore Peter Perchtold sono stati sollevato dal loro incarico con effetto immediato. Huub Stevens e Mike Buskens prenderanno il loro posto per la sfida contro il Lipsia. Abbiamo preso questa decisione tutt’altro che facile, perché Tedesco gode di un grande apprezzamento da parte dello Schalke. Dopo un’attenta considerazione, tuttavia, siamo giunti alla conclusione che questa situazione non è più tollerabile. A Domenico vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi due anni".