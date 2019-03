Il testa a testa tra Borussia e Bayern continua spedito: i ragazzi di Favre hanno battuto l'Hertha Berlino per 3-2 e hanno allungato momentaneamente sui rivali (giocheranno domenica contro il Mainz). Apre Kalou dopo cinque minuti, poi pareggia Delaney. Ancora Kalou su rigore porta avanti l'Hertha, ma il tandem Zagadou-Reus chiude i giochi. Ora il Borussia Dortmund è primo con 60 punti e guarda il Bayern dall'alto, in attesa del match.

Ibisevic espulso con il Var

Rosso per l'attaccante dell'Hertha al 95esimo: Ibisevic colpisce il portiere del Borussia Dortmund Roman Burki con una pallonata, l'arbitro non vede ma i giocatori protestano. Attimi di incertezza, poi entra il gioco il Var: Ibisevic espulso proprio a fine partita.

Tra gli altri risultati, successi importanti per Wolfsburg e Lipsia (rispettivamente contro Fortuna Dusseldorf e Schalke 04, reduce dalla sconfitta per 7-0 contro il City in Champions League). 14esimo gol stagionale di Timo Werner, numero 12 in campionato. In ottica salvezza, fondamentale la vittoria in casa dell'Augsburg contro l'Hannover (3-1). Reti di Cordova, Schmid e Andre Hanh. Mentre Stoccarda-Hoffenheim si è conclusa con il risultato di 1-1. Lo Schalke 04 - nonostante l'esonero di Tedesco - ha perso ancora, 1-0.

I risultati del sabato

AUGSBURG-HANNOVER 96 3-1

8' Weydandt (H), 65' Cordova (A), 78' Schmid (A), 86' Hahn (A)

SCHALKE 04-LIPSIA 0-1

14' Timo Werner (L)

STOCCARDA-HOFFENHEIM 1-1

42' Kramaric (H), 66' Zuber (S)

WOLFSBURG-FORTUNA DUSSELDORF 5-2

30' Ayhan (F), 34' Mehmedi (W), 54', 59', 88' Weghorst (W), 57' Knoche (W), 65' Raman (D)

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 2-3

14' Delaney (B), 47' Zagadou (B), 92' Reus (B), 4' e 35' Kalou (H)