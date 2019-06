In archivio la stagione del Bayern Monaco, campione di Germania per il 7° anno di fila (29° scudetto assoluto) dopo la volata ai danni del Borussia Dortmund. Battesimo positivo per Niko Kovac, allenatore criticato ma che si è imposto pure in Supercoppa e nella Coppa nazionale al netto di un’avventura troppo breve in Champions League: bavaresi eliminati negli ottavi dal Liverpool che ha poi trionfato a Madrid, marcia in Europa da riprendere nella prossima edizione. Si riposano i giocatori tra i quali David Alaba, 26enne austriaco sceso in campo ben 43 volte (3 gol e 7 assist a referto) e che non ritroverà più in gruppo l’amico Ribery, leggenda del club ai saluti come Robben e Rafinha. Quale migliore occasione per staccare la spina e godersi il meritato relax? Certo è che la compagnia adottata dal terzino austriaco a Mykonos è senz’altro sorprendente.

Alaba, vacanza a Mykonos con la guida spirituale

Lo riporta la Bild, quotidiano tedesco che ricorda la meta greca prescelta dal giocatore tra spiagge e serate in discoteca. Vietato esagerare tuttavia per Alaba, giocatore molto credente che verrà affiancata a Mykonos da Jan Kohler: parliamo del pastore della chiesa riformata Hillsong Church di Monaco, congregazione presente in tutto il mondo e che tra i propri fedeli coinvolge anche il cantante Justin Bieber. Niente di paradossale per David che, sotto la propria divisa di gioco, indossa puntualmente t-shirt dedicate a Gesù. Va ricordato inoltre che il terzino del Bayern studia i versi della Bibbia tutti i giorni con il supporto dello stesso Kohler, riflessioni basate sul libro "Il nostro pane quotidiano". Particolarmente apprezzato da Alaba per i contenuti delle prediche, il parroco di fiducia (accompagnato dalla moglie) è stata quindi "convocato" in Grecia per sostenere il laterale austriaco e prepararlo al meglio in vista della prossima stagione.