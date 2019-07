543 partite, 356 gol e 110 assist. È il bottino in carriera di Robert Lewandowski. Numeri impressionanti e 'sufficienti' per tantissimi giocatori, ma non per lui. Il polacco ha ancora fame di reti e di vittorie. Oggi comincerà il raduno con il Bayern Monaco, alla sesta stagione in maglia bavarese, ma prima di presentarsi al centro sportivo l'ex Borussia ha messo in chiaro di non aver perso il ritmo e la classe in questo periodo di riposo. Il pallone è il miglior amico di un calciatore e Lewandowski non ha saputo farne a meno neanche in aereo. In un video postato da lui stesso sui propri profili social, il centravanti classe '88 ha dato spettacolo anche ad alta quota, esibendosi in una serie di palleggi comodamente seduto. Arrivato a quota 50, il polacco ha preso il pallone in mano e ha esultato quasi come avesse fatto un gol. Una delle tante prodezze a cui ci ha abituato.