Non sbaglia, il Bayer Leverkusen, che con un netto 3-0 vince in casa dell’Augsburg. Apre le marcature al 34’ l’autogol di Niederlechner, che manda gli ospiti a riposo in vantaggio di una rete. Nella ripresa, la squadra di Bosz chiude la gara grazie ai gol prima di Volland e poi di Havertz nel finale. Tre punti importanti, dunque, che permettono ai prossimi rivali in Champions League della Juventus (martedì, ore 21:00) di rimanere in scia del gruppo di testa. Il Bayer infatti è soltanto a un punto dal Bayern Monaco capolista dopo le prime sei giornate di Bundesliga.