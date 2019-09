Cristiano Ronaldo è infallibile all’Allianz Stadium, in questa stagione. Il portoghese infatti ha segnato in tutte e tre le gare interne giocate in campionato contro Napoli, Hellas Verona e Spal. Non è una novità, però, per CR7: per la terza volta in carriera nei cinque principali campionati europei, ha segnato in tutte le sue prime tre partite giocate in casa. Nelle altre due occasioni era accaduto nella stagione 2014/15 quando vestiva la maglia del Real Madrid e ancor prima col Manchester United nell’annata 2008/09. Tuttavia, soltanto questa volta le ha vinte tutte e tre: in Spagna perse il derby con l’Atletico alla terza giornata, mentre in Inghilterra l’esordio fu un pari interno con il Newcastle. Il modo migliore dunque per avvicinarsi alla sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen che si giocherà proprio a Torino il prossimo martedì alle ore 21:00.