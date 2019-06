La Copa America ai sudamericani. E forse non è un caso che il pensiero del Ct del Paraguay, Eduardo Berizzo, così sintetizzabile, arrivi proprio il giorno dopo il 2-2 all'esordio contro il Qatar, nazionale evidentemente non sudamericana ma invitata a questa edizione della Copa America, come da tradizione del torneo.

"Una Copa America a cui partecipano solamente squadre del Sudamerica sarebbe più logica: non mi sembra che agli Europei vi siano squadre di altri continenti invitate…", ha commentato il Ct portando il paragone con la nostra manifestazione continentale. Manifestazione che elegge la migliore squadra del continente sudamericano, in pratica l'equivalente del nostro Europeo come sottolineato da Berizzo, la Copa America dal 1993 è stata "aperta" anche ad altre nazionali, con il Messico, ad esempio, invitato fisso a tutte le ultime 10 edizioni e per la prima volta assente, o con gli Stati Uniti che non solo hanno partecipato all'ultima edizione, quella del Centenario, ma l'hanno anche ospitata. Due nazionali appartenenti alla Concacaf, confederazione che per la prima volta non manda al torneo nessuna delle sue rappresentanti (gli Stati Uniti, inizialmente invitati, hanno poi declinato per concentrarsi sulla Gold Cup che si svolge nello stesso periodo).

Così, se le invitate "extra Sudamerica" non sono una novità (in passato hanno partecipato anche Giamaica, Costarica, Canada...) per la prima volta nella storia della Copa prendono parte al torneo due squadre che non appartengono nemmeno alla Concacaf, Qatar e Giappone (quest'ultimo alla seconda partecipazione dopo quella del 1999), e la cosa a Berizzo non è andata giù. E se pensate che sia un po' strano tirare in ballo l'argomento il giorno dopo aver pareggiato 2-2 con il Qatar facendosi rimontare dal 2-0 nel giro di 9', è lo stesso Berizzo ad ammettere che il suo commento possa suonare un po' "acidic". Soprattutto perché, nel girone con Argentina e Colombia, se c'era una partita in cui il Paraguay non poteva permettersi passi falsi era proprio quella contro gli "invitati" qatarioti.