Messi, 3 mesi di stop in nazionale: salta Cile, Messico e Germania

La sera della finalina Messi si era rifiutato di partecipare alla cerimonia di premiazione e non aveva ritirato quindi la medaglia per il terzo posto. Una scelta legata sì alla direzione arbitrale di Argentina-Cile ("Bastava un giallo ed era tutto a posto" aveva spiegato la stella del Barcellona sulla sua espulsione) ma soprattutto agli episodi che avevano caratterizzato qualche giorno prima la semifinale persa dalla Selección contro il Brasile, con due rigori negati dall'arbitro ecuadoregno Zambrano all'Argentina. "Tutti hanno visto quello che è successo, ovviamente ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa, è evidente - aveva aggiunto Messi -. Non dobbiamo essere parte di questa corruzione. Mi sembra che purtroppo sia stato tutto deciso a tavolino". A poco meno di un mese da quel 6 luglio, l'organo di controllo del calcio sudamericano (che all'epoca aveva definito i toni del giocatore del Barcellona "inaccettabili e totalmente infondati") ha deciso di fermare Messi per un periodo limitato, che lo terrà ai box con la maglia della sua nazionale fino al 3 novembre: Leo salterà quindi le amichevoli contro il Cile del 5 settembre, il Messico il 10 settembre e la Germania il 9 ottobre. Messi di fatto non potrà indossare la maglia dell'Argentina nemmeno nella prima partita delle qualificazioni per i Mondiali 2022, in calendario a marzo 2020. Come stabilito dalla Conmebol lo scorso 24 luglio, il fuoriclasse dell'Albiceleste e del Barcellona dovrà infatti scontare anche un turno di stop nella prima partita valida per l'accesso a Qatar 2022 proprio per l'espulsione contro il Cile.

La foto a Ibiza dopo l'annuncio della squalifica

A Messi, comunque, la notizia della squalifica non ha fatto perdere il relax. Pochi minuti dopo l'annuncio dei tre mesi di sospensione, infatti, la moglie Antonela ha condiviso una foto su Instagram di una tavolata a Ibiza pronta per la cena.