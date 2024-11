Già qualificata alla fase finale dell'Europeo 2025 in Slovacchia, la squadra di Nunziata pareggia 2-2 in amichevole a Empoli. Azzurrini in vantaggio con Casadei, traversa del laziale Tchaouna. Prima dell'intervallo raddoppia Ambrosino. La Francia la riprende in sette minuti con Cherki e Atangana. Prossimo test martedì, a La Spezia, contro l'Ucraina

A distanza di un mese dalla qualificazione all'Europeo 2025, la Nazionale di Carmine Nunziata raccoglie conferme verso l'appuntamento estivo in Slovacchia. Il primo dei due test amichevoli di novembre , disputato al Castellani di Empoli contro la fortissima Francia , termina 2-2. Qualche rimpianto per gli Azzurrini, che erano avanti 2-0 all'intervallo (reti di Casadei e Ambrosino) prima della rimonta degli avversari in sette minuti nella ripresa. Martedì, alle 18.15 al Picco di La Spezia, nuovo esame contro l' Ucraina .

La cronaca della gara

Imbattuti nel girone di qualificazione, gli Azzurrini hanno salutato talenti destinati alla Nazionale di Spalletti (Savona, Pisilli e Comuzzo) oltre agli indisponibili Fazzini, Bove, Koleosho e Bianco. Avvio in panchina per altri titolari (Baldanzi, Zanotti, Esposito e Miretti) nella sfida alla Francia che si è qualificata alle spalle della Slovenia e che a sua volta non dispone di tanti gioielli: l'elenco comprende Zaire-Emery, Yoro, Lukeba, Merlin, Akliouche, Wahi, Barcola e pure Ekitiké. Il CT Baticle lancia dall'inizio il laziale Tchaouna accanto a Kalimuendo con l'esaltante Cherki alle loro spalle, Nunziata risponde con la coppia Ambrosino-Gnonto supportati da Volpato.



La prima chance è francese con Cherki, che da calcio piazzato trova l'ottima risposta di Desplanches, ma il vantaggio lo firma Casadei al 16': strappo di Ndour che suggerisce in area per Ambrosino, colpo di tacco verso il centrocampista del Chelsea che non sbaglia davanti a Restes. Dieci minuti dopo solo la traversa (e la deviazione di Desplanches) nega l'1-1 a Tchaouna, ma è la Francia a gestire pallone e intensità. Prima dell'intervallo ci prova Ambrosino, sinistro respinto da Restes, ma la seconda opportunità è quella buona: fa tutto Volpato, incursione che spacca in due la difesa avversaria prima del facile tap-in servito all'attaccante del Frosinone che non può sbagliare.



Dopo l'intervallo insistono ancora gli Azzurrini: Volpato impegna Restes, poi Gnonto calcia fuori al termine dell'azione personale. A tornare in partita è invece la Francia sull'asse Sildillia-Cherki, che appoggia in rete il pallone dell'1-2. Lo stesso Cherki trova attento Zacchi prima della girandola di cambi: Nunziata inserisce Fabbian ed Esposito, Baticle si gioca anche la staffetta 'italiana' tra Tchaouna e la punta del Parma Bonny. E proprio uno dei neoentrati, Atangana, pareggia su assist del solito Cherki. Match acciuffato in sette minuti dai Bleuets, che pungono anche con Bonny ma rischiano sull'inserimento di Fabbian. Finale apertissimo: Kumbedi non spaventa Zacchi, reattivo anche su Doué e sulla punizione tesa di Cherki. E dall'altra parte Fabbian impegna Restes. L'ultimo squillo di una bella Italia che sta entrando in clima Europeo.