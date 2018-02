Mantovani come Stam: punti di sutura in campo

Mantovani come Stam

Ricordate Jaap Stam? Erano gli Europei del 2000, quelli che l'Olanda finì con la sconfitta ai rigori nella semifinale contro l'Italia. Durante la gara d'esordio nella fase a gironi, l'ex difensore di Lazio e Milan fu protagonista di un episodio molto simile a quello verificatosi tra Getafe e Leganes. L'Olanda affrontava la Repubblica Ceca e Jaap Stam restò ferito in uno scontro tra titani con Jan Koller. Il difensore olandese restò in piedi, con la testa visibilmente sanguinante, e fu invitato dall'arbitro a lasciare il campo per una ferita abbastanza profonda. La voglia di Stam di restare in campo, però, prevalse. Qualche minuto a bordo campo, le cure mediche dello staff della nazionale olandese e qualche punto di sutura per bloccare la ferita. Il difensore rientrò in campo e continuò regolarmente a giocare, l'Olanda poi vinse con un gol su rigore nel finale di de Boer. In una giornata in cui Jaap Stam diede una lezione di coraggio e attaccamento alla maglia. Un po' come fatto da Mantovati in Getafe-Leganes.