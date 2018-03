Liga, il Barcellona va a +11. Atletico ko e Real a valanga sul Girona: poker CR7. GOL E HIGHLIGHTS

REAL MADRID-GIRONA 6-3

11', 48', 64' e 91' Ronaldo (R), 29' e 68' Stuani (G), 59' Vazuqez (R), 86' Bale (R), 88' Juanpe (G)

Le scelte

Zidane opta per il 4-4-2 con la coppia CR7-Benzema in attacco, mentre gli esterni sono Asensio e Vazquez, con Kovacic e Kroos a centrocampo. Davanti a Navas, linea a 4 formata da Carvajal e Marcelo esterni, Varane e Nacho centrali. Il Girona di Pablo Machín, invece, si schiera con un 3-4-2-1 con il tridente offensivo formato da Borja, Portu e Stuani.

Primo tempo

Parte forte il Real, con l'obiettivo dei tre punti per risorpassare il Valencia al terzo posto. Ci prova subito Cristiano Ronaldo, al 5°, ma Bono mette in corner. 3 minuti e il portiere dei catalani si ripete, superandosi: Vazquez, lanciato in uno contro uno, apre l'interno ma non angola. Il numero 13 respinge. Passano pochi minuti e all'11° il Real passa con il solito CR7. Come timbrare un cartellino ormai per il portoghese, che fa 19 in campionato con un sinistro di prima intenzione dal centro dell'area di rigore su assist mancino di Toni Kroos. Un vantaggio che non viene mantenuto in campo dai blancos, che gestiscono sì il posssesso del pallone senza però affondare il colpo, provando a chiudere la partita. Infatti, al 29°, un lampo di Stuani mette tutto in parità. Calcio d'angolo di Granell che pesca l'ex Reggina che di testa sul primo palo batte Navas e fa 1-1. Stuani che è a quota 16 gol in Liga, quinto cannonere del campionato dopo Messi (25), Suarez (21), Ronaldo (19) e Griezmann (17). Dopo il dominio dei primi 20 minuti, il gol del Girona taglia in parte le gambe al Real, che ci prova comunque al 36° con Asensio su punizione ma Bono para bene. A fine primo tempo, dunque, il pareggio è un risultato stretto alle Merengues.

Secondo tempo

Pronti-via ed ecco lui. Di nuovo, sempre, Cristiano Ronaldo. CR7 e CS7 nel primo tempo, ancora il portoghese al 3° della ripresa, con un sinistro di potenza dopo una bella palla di Benzema. Sassata che nemmeno la traversa respinge: 2-1. Sedicesimo gol nel 2018 in campionato per Cristiano, che dall'inizio dell'anno è tornato a essere il fenomeno assoluto di sempre. Ottava marcatura multipla in Liga in questa stagione per lui: numeri da mostro del gol, da finalizzatore assoluto. È CR7 ma segna come (e più) di un nove. Numeri che vanno aggiornati costantemente per lui, perché trova anche la tripletta che gli fa agganciare Suarez a quota 21 in campionato, dopo che Benzema sbaglia davanti a Bono e il portoghese appoggia in porta. Prima della tripletta, CR7 decide di travestirsi da assistman, servendo un cioccolatino a Vazquez per il 3-1 momentaneo. Dopo il 4-1 di Ronaldo, ecco il vantaggio dimezzato con il gol (ancora) di Stuani, che raggiunge Griezmann a 17 in Liga. Sembrano chiudere i conti il 5-2 di Bale (entrato per Asensio) e il colpo di testa di Juanpe, ma "l'oste CR7" non ci sta e fa 6-3. Game, set and match per il portoghese, che fa 22 in campionato e 18 nel 2018. Un fenomeno, a -3 da Messi, col suo Real che va a -4 dall'Atletico, che ormai ha perso la Liga visti gli 11 punti di distacco dal Barcellona.

IL TABELLINO

Real Madrid (4-4-2): Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Vazquez, Kroos, Kovacic (71' Modric), Asensio (70' Bale); Benzema (83' Isco), Ronaldo.

Girona (3-4-2-1): Bono; Ramalho, Espinosa, Juanpe; Maffeo (83' Aday), Pere Pons, Granell, Mojica; Portu, Borja García (69' Lozano); Stuani.

Ammoniti: 31' Mojica (G), 52' Carvajal (R), 90' Granell (G)