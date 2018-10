Un anno da incorniciare e difficilmente replicabile per Antoine Griezmann. Probabilmente il più bello della sua vita. Europa League, Mondiale in Russia e non solo. In casa Griezmann infatti è in arrivo un baby Grizou, per la felicità di papà Antoine, della moglie Erika e della primogenita Mía. Come accaduto spesso soprattutto tra i calciatori, l’annuncio è arrivato tramite un video postato sul profilo Instagram. Fin qui nessuna novità, penserete. Invece la modalità dell’annuncio è stata davvero inusuale. Particolare. E nemmeno a dirlo, il video in qualche ora ha già raggiunto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni.

Bambino o bambina? Tiro al bersaglio



La sorpresa vera è stata tutta per il neo campione del mondo. Durante una festa organizzata nella propria abitazione, la moglie Erika ha allestito un gioco speciale nel giardino per far scoprire al marito il sesso del nascituro. Una specie di tiro al bersaglio con ai lati due punti interrogativi: uno rosa, uno azzurro. Una volta colpito il bersaglio con un pallone, da un contenitore collocato ai piedi di esso sono apparsi palloncini del colore relativo al sesso del bambino o della bambina. Voglia di risolvere il quesito e due piedi eccezionali: Griezmann ce l’ha fatta al primo colpo. E dal contenitore sono usciti palloncini… azzurri! Sarà quindi un baby Grizou maschio ad aggiungersi alla famiglia dell’attaccante dell’Atletico, che non appena visto il colore dei palloncini ha alzato le braccia al cielo, abbracciato dalla moglie e dalla figlioletta. Insomma, forse nemmeno Griezmann stesso si sarebbe immaginato di chiudere così in bellezza un anno già di per sé indimenticabile.