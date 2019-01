Giornata di risate e divertimento in casa Atletico Madrid, con Diego Costa e Lucas Hernandez protagonisti di un acceso confronto non tanto in campo, quanto fuori. I due giocatori di Simeone, infatti, hanno deciso di confrontarsi a suon di spruzzi nel centro sportivo del club, tra le risate di staff e compagni. Ad accendere la miccia è stato l’attaccante spagnolo, che, ripreso da Filipe Luis (che ha poi postato tutto sul suo profilo Instagram), ha deciso di imbiancare tutti i vestiti del difensore francese, usando un estintore trovato negli spogliatoi. La vendetta di Lucas non ha però tardato ad arrivare: poco dopo lo scherzo subito, il campione del mondo, rigorosamente in mutande viste le condizioni di pantaloni e giacca, ha utilizzato un altro estintore e lo ha indirizzato verso il SUV nero di proprietà dell’ex centravanti del Chelsea, che ha potuto solo stare a guardare, sconsolato, avvolto da una nube di polvere bianca.