L'ex attaccante di Roma e Batis Sanabria, che arriverà in prestito con diritto di riscatto di 20 milioni, venerdì sarà a Genova per le visite mediche e la firma del contratto. Ma il club di Preziosi non si ferma qui: prosegue la trattativa con la Juventus per Pjaca, mentre per il centrocampo sono in arrivo l'ungherese Schafer (classe 1999, ora al Mtk Budapest) e il danese Lerager (classe 1993, ora al Bordeaux).