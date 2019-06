L’ultima novità lo vede nel mirino del fisco a causa di una presunta evasione da oltre un milione di euro, notizia riportata dai media spagnoli e risalente al 2014 quando giocava in Premier League al Chelsea. C’è la denuncia dell’Agenzia delle Entrate legata ai diritti di immagine mai dichiarati da Diego Costa, 30enne attaccante spagnolo dalla stagione da dimenticare: solo 5 gol in 21 presenze complessive con l’Atletico Madrid dove, piuttosto, ha fatto scalpore la squalifica di 8 giornate nella Liga per gli insulti rivolti all’arbitro Gil Manzano. Niente di nuovo per un personaggio spesso sopra le righe, comportamenti non convenzionali in campo e fuori: "memorabili" i suoi scherzi regalati in stagione, vedi il fratello importunato a letto coi petardi a Capodanno oppure il compagno Hernandez preso di mira con un estintore. E se l’ultimo dispetto destinato ad una mascotte nell’amichevole disputata dai Colchoneros in Israele pareva innocuo, le vacanze di Diego Costa non stanno smentendo la sua voglia di esagerare.

Altro che relax: Diego Costa in modalità rally in vacanza

Lo ha reso pubblico lui stesso attraverso il proprio account Instagram, profilo dove ha pubblicato due video per la gioia dei suoi followers. L’attaccante dell’Atletico Madrid si diverte infatti al volante di un buggy, guida spericolata in modalità rally nella giunga in Brasile dove sta trascorrendo le vacanze. Vietato rilassarsi è la parola d’ordine di Diego Costa: episodi che non passeranno inosservati alla dirigenza dei Colchoneros, d’altronde l’incolumità del proprio giocatore andrebbe preservata in qualsiasi momento. Provate a ricordarglielo, lui che si diverte un mondo incurante dei pericoli in attesa della preparazione estiva fissata per il prossimo 4 luglio.