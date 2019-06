Il 15 giugno Sergio Ramos sposerà nella Cattedrale di Siviglia Pilar Rubio, madre dei suoi figli e compagna del difensore da sei anni. Per il loro matrimonio, però, il giocatore del Real Madrid e la sua futura sposa hanno stabilito delle regole molto rigide, riservate ai circa 400 invitati. A rivelarli è AS. La coppia ha scelto di non inserire nell'elenco degli invitati i minori di 18 anni. Uniche eccezioni ammesse? Ovviamente i tre figli di Sergio Ramos e Pilar, che saranno i paggetti e consegneranno ai loro genitori gli anelli nuziali. Paletti validi anche per il ricevimento, del quale non ci saranno testimonianza fotografiche: gli invitati dovranno infatti lasciare all'ingresso o in borsa i cellulari per tutelare la privacy della coppia,ma avranno a disposizione una stanza per eventuali chiamate d'emergenza. Anche l'abbigliamento dovrà osservare particolari prescrizioni: gli uomini dovranno indossare un tight, mentre le donne non potranno vestirsi con abiti bianchi, neri, verdi, arancioni, rosa o rossi. Tanti piccoli sacrifici, ai quali sommare un obbligo con finalità benifiche: Sergio Ramos e la sua futura signora non hanno accettato alcun regalo e tutti gli invitati dovranno fare una donazione all'UNICEF, di cui lo stesso giocatore del Real Madrid è testimonial. Una scelta speciale, come quella di chi si esibirà nel corso della festa, programmata nella tenuta di Sergio Ramos: a suonare dovrebbe essere il gruppo rock australiano AC/DC, che avrebbe accettato l'invito in cambio di un milione di euro.