Zinedine Zidane lascia a sorpresa il ritiro del Real Madrid. A soli quattro giorni dall’arrivo dei Blancos a Montreal, in Canada, dove la squadra sta effettuando la preparazione estiva prima dell’avvio della nuova stagione, l’allenatore francese ha dovuto fare urgentemente ritorno a casa, per cause ancora ignote. L’annuncio, che, secondo quanto raccontato dai media spagnoli, ha colto di sorpresa l’intero gruppo di giocatori, è arrivato dallo stesso club, che ha reso noto che Zizou è stato costretto a partire per “motivi personali”. In attesa di capire di più sulla vicenda, la guida della squadra è stata affidata a David Bettoni, allenatore in seconda del francese. Con lui se ne occuperanno Hamidou Msaidie, assistente tecnico di Zidane, e Gregory Dupont, responsabile dei carichi di lavoro estivi della squadra. Il viaggio improvviso di Zidane potrebbe rendere impossibile l’incontro di mercato, programmato per il prossimo lunedì, a Montreal con il presidente Florentino Perez, che si sposterà in Canada nella giornata di domenica.