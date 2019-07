"Di Messi ce n'è uno ogni trent'anni..."

E veniamo al Barça. "Mi rende fiero, per me è una missione compiuta. Io e la mia famiglia siamo felici di essere qui. Sono pronto, non vedo l'ora di indossare questa maglia, correre sul prato del Camp Nou e divertirmi con i miei nuovi tifosi". Griezmann ha già un piano per conquistarli. "Sì, sto pensando a una nuova esultanza. Spero che funzioni, ma non vi rivelo i dettagli". Inevitabile poi la domanda su Messi. "Lui è il numero uno. Come LeBron James è l'immagine del basket, Messi è quella del calcio perché è diverso da tutti gli altri. Questo genere di talenti sboccia una volta ogni trent'anni o anche di più". Infine, il principale ingrediente che il nuovo arrivato porterà al Barcellona. "La felicità. A quante partite o a quanti assist farò non ci penso. Ma di sicuro ci divertiremo dentro e fuori dal campo: farò di tutto per aiutare la squadra".