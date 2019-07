Il suo nome è ancora al centro di una querelle tra Barça e Atletico Madrid ma, in attesa che si risolva la questione, Antoine Griezmann comincia ad assaporare l'ambiente catalano. L'attaccante francese è arrivato oggi a Barcellona, dove sarà presentato - al Camp Nou - domenica alle 19.30. Prima di essere acclamato dai suoi nuovi tifosi, Grizou ha fatto una breve tappa serale allo store ufficiale del club. Qualche palleggio di benvenuto, un saluto via social ai fan ("Hola Culés (appellativo dei blaugrana). Forza Barça"), e poi le prime parole ai microfoni dell'emittente della società "Sono molto felice, ho grande entusiasmo e non vedo l’ora di lavorare con il gruppo - ha detto il 28enne di Mâcon -. Qui ho nuove sfide, nuovi obiettivi e spero di affrontarli nel migliore dei modi. L’obiettivo è vincere tutto: Coppa del Re, Liga e Champions League. Ho parlato con Samuel Umtiti e con Ousmane Dembélé, con il quale sono amico, e voglio divertirmi con loro. Desideravo tanto venire qui e la mia famiglia mi ha seguito. A volte bisogna prendere delle decisioni". L'attaccante ha parlato anche di Messi: "Sono felice di poter giocare al suo fianco - ha aggiunto -, voglio sapere com'è giorno per giorno e in allenamento. Questo è un grande club e sono ansioso di lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e con l'allenatore. Sono un ragazzo che si diverte fuori e dentro il campo. Spero che possa portare molta gioia nel gruppo e divertirci insieme".

Griezmann, l'Atletico Madrid non molla

L'operazione Griezmann-Barcellona è stata ufficializzata, ma i blaugrana sono ancora impegnati nel diverbio con l'Atletico Madrid. La squadra catalana ha pagato i 120 milioni previsti dalla clausola (e ne ha inserito una da 800 nel suo nuovo contratto), ma i Colchoneros ne pretendono 200, in quanto secondo loro l'accordo tra il giocatore e il club è stato raggiunto prima del 1° luglio, giorno in cui il valore della clausola è sceso fino al prezzo attuale. La questione è destinata a proseguire nei prossimi giorni.