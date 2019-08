Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Leo Messi. L’argentino, appena rientrato dalle vacanze dopo gli impegni in Coppa America, è stato subito costretto a fermarsi a causa di un problema alla gamba destra. Questo il comunicato del club blaugrana: "Il giocatore della prima squadra Leo Messi, ritornato lunedì dalle vacanze estive, ha interrotto l’allenamento a causa di un problema alla gamba destra. I test hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo. Per questo Messi rimarrà a Barcellona per recuperare e non viaggerà per il tour negli Stati Uniti. Bisognerà attendere gli sviluppi dell’infortunio per le future disponibilità".

Messi salterà la doppia amichevole contro il Napoli

Il numero 10 blaugrana rimarrà dunque a Barcellona, non viaggiando con la squadra negli Stati Uniti dove i suoi compagni affronteranno una doppia sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti. L’andata è prevista per la notte tra il 7 e l’8 agosto all’Hard Rock Stadium di Miami, il ritorno invece sabato 10 agosto alle ore 23 italiane al Michigan Stadium di Ann Arbor.

Le parole di Messi su Instagram

"Purtroppo ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po' - il commento della Pulce su Instagram - Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno: sarei voluto restare con la squadra e con la gente che ci segue negli Stati Uniti. Questa volta non sarà così, ma ci rivedremo presto. Un abbraccio a tutti".