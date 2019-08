Le immagini, in Spagna, non sono passate inosservate. Trofeo Gamper: Griezmann esce dal campo al 79', sostituito da Collado. Passa davanti alla panchina e saluta tutti i compagni di squadra: mano tesa e classico cinque. Ma Leo Messi guarda dalla parte opposta. Poi sembra esserci una "pacca" sulla gamba riservata al francese. La domanda è inevitabile: gelo o una semplice distrazione dell'argentino impegnato a seguire un'azione in campo? Le immagini, diventate virali su Twitter, proseguono con altri minuti in cui i due sembrano ignorarsi costantemente. Messi ride e scherza con altri compagni ma non col francese. Lasciato apparentemente in disparte. Un pretesto per creare polemica o qualche piccolo problema di ambientamento?