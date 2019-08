Calciomercato, news e trattative del 6 agosto

Il Tottenham piomba su Dybala: offerti 70 milioni alla Juve, corsa contro il tempo per trovare l'accordo con la Joya. Intanto i bianconeri accolgono Danilo a Torino, pronto per le visite mediche. L'Atalanta pensa a Skrtel come rinforzo per la difesa. L'Inter incontra l'agente di Dzeko ma con la Roma c'è ancora distanza. Nerazzurri che valutano un rilancio per Lukaku, che intanto si allena ancora con l'Anderlecht. E lo United pensa a Llorente per rimpiazzarlo.

IL TOTTENHAM PIOMBA SU DYBALA

