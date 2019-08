ESPANYOL-SIVIGLIA 0-2

44' Reguilón, 86' Nolito

Prima gara ok, aspettando le prossime. Il debutto di Lopetegui sulla panchina del Siviglia inizia con una vittoria in trasferta contro l'Espanyol per 2-0. Decidono i gol di Nolito e Sergio Reguilón, subito protagonista dopo l'arrivo in estate dal Real. Classe '96, una spinta costante sulla fascia, per lui anche un assist a Nolito in occasione del raddoppio. In campo anche Carriço e Ocampos, gli altri volti nuovi del Siviglia. Menzione speciale per ciò che è accaduto al minuto 21: l'intero stadio si è fermato per ricordare Jarque, Puerta e José Reyes, ex bandiere di Espanyol e Siviglia scomparse prematuramente.

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez, J. Lopez, L. Lopez, Naldo, Didac Vilà; Melendo, Marc Roca, Sanchez (64' Darder), Vargas; F. Ferreyra (82' Calero), Wu Lei (70' Bonilla). All: Gallego

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik, Jesus Navas, Carlos (75' Kounde), Carriço, Reguilon; Jordan, Fernando, O. Torres (76' Gudelj), Ocampos (60' Munir), de Jong, Nolito. All: Lopetegui

ALAVÈS-LEVANTE 1-0

54' Joselu

Esordio vincente per Garitano e i suoi ragazzi. Joselu affonda il Levante al Mendizorrotza e inizia la stagione in Liga con il piede giusto. Decisivo il nuovo arrivo Joselu, preso in estate dal Newcastle, classe '90. Al ritorno in Spagna va subito in gol e regala tre punti alla sua nuova squadra. Joselu aveva già giocato in Liga con le maglie di Deportivo e soprattutto Real Madrid, quando andò in gol all'esordio nel 2011 contro l'Almeria.



ALAVÈS (4-1-4-1): Pacheco; Aguirregabiria, Rodrygo Ely, Maripan, Duarte; Tomas Pina; Aleix Vidal, Manu Garcia (67' Pons), Wakaso, Rioja (83' Rodriguez); Joselu. All. Garitano

LEVANTE (4-4-2): A. Fernandez; Miramon, R. Vezo, Sergio Postigo, Tono; Campana, Vukcevic (67' Morales), Bardhi, Melero (67' Rochina); Borja Mayoral, Leon (78' Marti). All. P. Lopez

BETIS-VALLADOLID 1-2

63' Sergi Guardiola (V), 68' Moron (B), 89' Plano (V)

Emozioni al Villamarin. Il Valladolid vince a Siviglia a 2 minuti dalla fine grazie a un guizzo di Oscar Plano. Sergi Guardiola apre i giochi dopo un'ora, Moron pareggia poco dopo. Ma l'ultimo punto esclamatico lo mette Plano, classe '91 cresciuto nel Real.

REAL BETIS (4-2-3-1): Robles, Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Garcia, W. Carvalho, Joaquin (10' Martin), Fekir, Tello (83' Juamni); Iglesias (46' Iglesias). All: Sicilia

VALLADOLID (4-4-2): Masip, Moyano, Kiko, Salisu, N. Martinez; Antonito (55' Rubio), Michel, Alcaraz (76' Anuar), Plano; Sergi Guardiola, Sandro (12' Unal). All: Sergio Gonzalez