REAL MADRID-REAL VALLADOLID 1-1

82' Benzema (RM), 88' Guardiola (RV)

REAL MADRID (4-1-4-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro; Bale, James (57' Vinicius), Kroos, Isco (68' Jovic); Benzema (89' Vazquez). All. Zidane

REAL VALLADOLID (4-4-2): Masip; Moyano (59' Marin), Olivas, Salisu, Martinez; Porro (80' Antoñito), Herrero, Ermeterio (84' Anuar), Oscar Plano; Guardiola, Unal. All. Sergio

Ammoniti: Emeterio (RV), Kroos (RM), Casemiro (RM), Marin (RV)

Non va oltre il pareggio il Real Madrid di Zidane, che stecca la prima partita casalinga davanti al proprio pubblico. Al Bernabeu un 1-1 beffardo con un gol incassato nel finale dall'omonimo di un vecchio "nemico" come Pep Guardiola. Sergi Guardiola - attaccante classe 1991, ex Barça B, ma non imparentato con l'ex tecnico dei blaugrana - gela infatti i Blancos a due minuti dal novantesimo battendo Courtois dopo una grande giocata personale di Oscar Plano, autore dell'assist. Con grande fatica, il Real era passato in vantaggio al minuto numero 82, grazie a una super girata di Benzema appena dentro l'area di rigore. Gol che ha trasformato il bomber di Zidane nel primo francese di sempre a segnare più di 150 gol nella Liga, e settimo della storia del Real a riuscirci. Una gioia a metà per lui come per James Rodriguez, il sogno di mercato del Napoli è infatti partito titolare per la prima volta (anche se primo sostituito, al 57' da Vinicius) dal 14 maggio del 2017, ben 833 giorni fa. Un indizio di mercato? Titolare anche Bale, altro uomo al centro delle trattative estive e ora incredibilmente destinato a restare. Assente, invece, dai convocati Mariano Diaz, attaccante ai margini del nuovo progetto di Zidane che interessa sempre alla Roma.