Valdes su Ansu Fati: "Aveva scarpini disastrosi, gliene ho comprati un paio"

Anssumane (vero nome del ragazzo) arrivò nel 2012 al Barcellona dalle giovanili del Siviglia, trasferimento ricordato dal padre Bori: "Ci convinsero venendo a casa nostra con il contratto in mano - le sue parole a Cadena COPE -, quando Monchi lo scoprì si arrabbiò e insieme alla società lo misero fuori squadra. Non giocò per dodici mesi, aveva 9 anni". Fati ne festeggerà invece 17 il prossimo 31 ottobre, compleanno dal regalo anticipato al Camp Nou tra dribbling e un gol sfiorato. Premiato da Valverde e abbracciato a fine partita da Messi (17 anni e 114 giorni il debutto della Pulga in blaugrana), Fati ha superato gli ostacoli degli ultimi anni dal grave infortunio nel 2015 (frattura di tibia e perone) alla sospensione della Fifa a causa di irregolarità del club nel tesseramento di giocatori minorenni.

Una storia che secondo Victor Valdes, suo allenatore nell’U-19, ammette delle similitudini con il suo percorso nel grande calcio: "Ho una stima particolare nei suoi confronti, dopo la partita mi ha chiamato ed è stato un orgoglio per me. Gli ho detto di non scordarsi mai da dove viene. In tanti si sono stupiti per le sue capacità, ma io non ho mai avuto dubbi: ha giocato con i migliori. È un rapace dell’area, ottimo nell’uno contro uno e attacca gli spazi. È un talento purissimo, completo: occorre dargli la libertà di cui ha bisogno, senza ingabbiarlo dentro schemi". Offerta l’analisi tecnica, Valdes ha ricordato a Marca pure un episodio curioso che coinvolse Ansu Fati qualche tempo fa: "Durante un torneo giovanile in Russia aveva degli scarpini che gli causavano dolore ai piedi. Gli ho detto di farmeli vedere ed erano un completo disastro. Allora gli ho detto di venire con me e siamo andati a prenderne un paio nuovi. Nessuno pensava che gli scarpini vecchi fossero un problema, invece io sì". E chissà che proprio l’intervento di Valdes non abbia agevolato il salto tra i big dell’ultimo gioiello del Barcellona.