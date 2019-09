"Il Valencia CF ha annunciato mercoledì a Marcelino García Toral il suo esonero dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club desidera ringraziarlo per il suo lavoro e la sua dedizione durante l'avventura in panchina e gli augura il massimo successo per il futuro". Con questo brevissimo comunicato pubbblicato sul proprio sito ufficiale, il Valencia ha comunicato l'esonero di Marcelino, alla guida del club dal maggio 2017. Secondo quanto riportato dalla Spagna, nella giornata di martedì è andata in scena una riunione d'emergenza a Singapore tra il presidente Anil Murthy e il proprietario Peter Lim. Un vertice durante il quale si è discussa la possibilità di separarsi dall'allenatore. La decisione finale, tuttavia, è arrivata solo ed esclusivamente dallo stesso Peter Lim, che non ha consultato nessuno. I dirigenti, infatti, sono rimasti molto sorpresi, dal momento che si trovavano addirittura in ferie nel momento in cui sono stati informati di ciò che stava accadendo. Marcelino non aveva iniziato benissimo la stagione, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate di Liga. Al suo posto arriverà Albert Celades, lo scorso anno vice allenatore di Lopetegui al Real Madrid.

Il precedente con Rodrigo

Non è la prima volta che Peter Lim sorprende tutti. Aveva fatto lo stesso anche con Rodrigo, cedendo l'attaccante all'Atletico Madrid senza consultare prima nessuno. La trattativa è poi saltata dal momento che i Colchoneros non sono riusciti a cedere Correa. L'avventura di Marcelino, intanto, termina dopo due anni intensi. Dopo aver preso una squadra in netta difficoltà, l'ha riportata in Champions, conquistando anche una Coppa del Re e riuscendo ad agguantare la semifinale di Europa League.