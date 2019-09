Valverde: "Sua assenza per Mondiali sarebbe un problema"

Dopo l'esordio in prima squadra a 16 anni e 298 giorni e il primo gol con i “grandi” una settimana più tardi, ora per Ansu Fati arriva anche la certezza di poter giocare con la Spagna Under 17. Una notizia che riguarda quello che viene considerato uno dei più grandi talenti in circolazione e che allarma Ernesto Valverde. L'allenatore del Barcellona rischia infatti di perdere per quasi un mese il suo gioiello, fresco di esordio da titolare in Champions League sul campo del Borussia Dortmund. In caso di convocazione per il Mondiale di categoria, infatti, Ansu Fati rischia di saltare fino a sette partite ufficiali con il Barcellona: "Prima aspettiamo che venga convocato – il commento dell'allenatore blaugrana, riportato da As – sarebbe una battuta d'arresto perché si tratta di un giocatore che ci sta garantendo buone prestazioni in questo momento. Noi aspettiamo e valutiamo quello che accadrà. Consigli? Non credo che me ne chiederà, ognuno deve prendere le sue decisioni".