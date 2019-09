NADIEM AMIRI (Bayer Leverkusen): centrocampista tedesco di origini afgane classe 1996. Amiri è cresciuto nell'Hoffenheim con cui ha esordito in Champions. La scorsa stagione il tedesco ha giocato poco (3 reti e 2 assist in 13 partite di Bundesliga) per colpa degli infortuni. Amiri è rientrato in tempo per gli Europei Under 21 in cui ha sfiorato il successo con la Germania sconfitta in finale dalla Spagna (finale 2-1, gol di Amiri). Il trequartista sogna la rivincita in Europa con la maglia del Bayer Leverkusen