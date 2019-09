La sconfitta al debutto contro l'Athletic Bilbao e poi l'ultima contro il Granada. Un inizio non facile per il Barcellona di Valverde che ha collezionato 7 punti nelle prime 5 partite di Liga. In Spagna la panchina blaugrana già traballa, con un ex canterano pronto a prendere il suo posto. Per Xavi quello andato in scena nel 2015 potrebbe essere stato solo un arrivederci, prima di un ritorno da allenatore al Barcellona. Ultimi quattro anni da calciatore all'Al-Sadd in Qatar e poi subito in panchina per trasmettere i valori espressi sul campo per oltre 17 anni in blaugrana: "Le persone si aspettano molto da me. Il mio sogno è tornare al Barcellona, ma sarà difficile. Mi piace essere visto come il futuro, è stato difficile andarsene e sarà difficile anche tornare" ha detto l'ex centrocampista spagnolo ad Ara.

"Un giorno mi piacerebbe allenare Messi"

Ora Xavi allenna l'Al-Sadd, che ha guidato quest'anno fino alla semifinale di Coppa dei Campioni asiatica. L'ex centrocampista spagnolo però non affretta i tempi e si complimenta con Valverde per il lavoro svolto fin qui: "Ha fatto in modo che la squadra continuasse a dominare le partite. Può perdere o vincere, ma non si può dire che la squadra non sia con lui". Infine su Messi: "Mi piacerebbe allenare Leo. Conosco lui, Busquets, Suarez, Piqué e Jordi Alba. Se convinci Messi a stare dalla tua parte può essere anche il miglior difensore del mondo. Il problema penso sia la mediana: De Jong lo vedo più come interno che come perno di centrocampo", ha concluso Xavi.