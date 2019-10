Il Real Madrid allunga in vetta. Vince la squadra di Zidane contro la sorpresa Granada seconda in classifica in Liga. È 4 a 2 al Bernabeu con le reti Benzema, Hazard, Modric e nel finale di James Rodriguez. Soffrono però i blancos che risolvono la partita solamente dopo il novantesimo con la rete del colombiano, dopo aver subito il gol del 3 a 2 per un calcio di rigore provocato da Areola. Nonostante le polemiche degli scorsi giorni è pace fatta tra Bale e Zidane, che schiera il gallese dal primo minuto in attacco. Tre punti che fanno salire i blancos a più quattro in classifica sull'Atletico Madrid che deve ancora giocare la loro partita.

"Oggi abbiamo perso sia Kroos che Bale"

"Oggi abbiamo perso Kroos e Bale. Abbiamo alcuni giocatori che non sono al meglio, ma nonostante questo partiranno per le Nazionali" ha detto l'allenatore del Real Madrid a fine partita riguardo la situazione infortunati. Sulla prestazione di Hazard e sul gioco invece: "Abbiamo bisogno di lui, aveva bisogno di segnare e siamo felici per lui. Voglio però di più, siamo dei perfezionisti e dobbiamo fare meglio". Infine sull'errore di Areola che ha portato al rigore per il Granada: "Non devo dirgli nulla, sa che ha sbagliato. Fa parte di una squadra e bisogna aiutarsi tutti" ha concluso Zidane.

Gli altri risultati del sabato

Leganés-Levante 1-2

45'-2' rig Roger Marti (Lev), 49' Campana (Lev), 76' Braithwaite (Leg)

Valencia-Deportivo Alaves 2-1

27' Maxi Gomez (V), 83' Dani Parejo rig. (V), 89' Lucas Perez (A)